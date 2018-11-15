Яценюк рассказал, троллит ли он Порошенко билбордами с лозунгом "Українська мова, кіно, пісня"

Билборды с изображением бывшего премьер-министра Украины, лидера партии Народный фронт Арсения Яценюка и лозунгом "Українська мова, кіно, пісня" являются его отчетом о проделанной работе и ответом на то, что сделали депутаты-сопартийцы, "которые не разбежались" после его отставки, сообщил сам политик Радио НВ.

"Это [билборды, - Ред.] ответ на то, что было сделано политической партией Народный фронт, 81 депутатом, которые не разбежались после отставки премьер-министра Яценюка, а которые держатся, как одна единая команда, уже четыре года. Это ответ на работу семи членов Кабинета министров, которые сегодня от Народного фронта, и это мой отчет о том, что лично я сделал", - сказал Яценюк в первом за долгое время большом интервью.

При этом политик не дал прямого ответа на вопрос, является ли наружная реклама с ним троллингом предвыборной кампании президента Петра Порошенко, который использует схожий лозунг "Армія! Мова! Віра!".

Говоря о своем возможном участии в выборах президента Украины 2019 года, Яценюк отметил, что соответствующее решение будет принято на съезде партии Народный фронт, запланированном на январь следующего года.

"Я не в той ситуации, чтобы выступать техническим кандидатом. У нас очень много ходоков на президентские выборы, у них такая игра - каждые президентские выборы участвовать в этих выборах. Я не участвую в выборах; я или выигрываю, или не участвую в избирательной кампании", - добавил он.

Главный редактор НВ Виталий Сыч, который взял интервью у экс-премьера, также отметил, что в разговоре с приближенными Порошенко ему стало известно, что близкое окружение президента беспокоит возможное участие в выборах Арсения Яценюка или действующего главы правительства Владимира Гройсмана.

Напомним, что в конце октября в Украине появились билборды партии Народный фронт с изображением ее лидера Арсения Яценюка и лозунгами "Українська мова, кіно, пісня", "Зупинили дефолт", "Енергетична незалежність". Согласно информации издания Украинская правда, после размещения наружной рекламы у экс-премьера состоялся разговор с президентом Порошенко, которому не понравилась схожесть этих лозунгов с его собственными.

Слушайте полную версию интервью с Арсением Яценюком на Радио НВ завтра в 20:00

Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер политической партии Народный фронт. В разное время занимал, в частности, должности министра экономики, министра иностранных дел, исполняющего обязанности главы Национального банка и председателя Верховной Рады.