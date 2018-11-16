Яценюк рассказал, станет ли Гройсман единым кандидатом от Народного фронта на президентских выборах

Яценюк отметил, что если Народный фронт будет выдвигать своего кандидата в президенты, то это будет исключительно член партии

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк рассказал о возможности выдвижения действующего главы правительства Владимира Гройсмана в качестве единого кандидата от его политической силы на президентских выборах 2019 года.

По словам экс-премьера, "он не слышал о том, чтобы премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение баллотироваться в президенты Украины", а также отметил, что действующий глава правительства не входит в партию Народный фронт. В интервью Радио НВ Яценюк подчеркнул, что если его политсила будет выдвигать своего кандидата на президентский пост, то это будет исключительно член Народного фронта.

"Если Народный фронт будет выдвигать кандидата в президенты, то исключительно члена своей партии. Как правило, выдвигают лидера партии", - сказал экс-премьер.

Несмотря на это, Яценюк сообщил о поддержке политики Гройсмана парламентской фракцией Народный фронт, а сам он готов не только "делиться всеми знаниями", которые у него есть, "но и отдавать".

"Он самостоятельный политик и ему принимать решение, каково его политическое будущее. С точки зрения его политической действительности, я считаю, что он проводит правильную социальную политику", - добавил политик в первом за долгое время большом интервью.

Говоря о будущем политической партии Народный фронт, Яценюк отметил, что сейчас у нее "нет рейтинга", однако она существует, и именно потому начата "кампания про отчет партии" [вероятно, речь идет о серии билбордов "Українська мова, кіно, пісня", "Зупинили дефолт", "Енергетична незалежність", - Ред.].

"Я убежден, что 22% проголосовавших [на парламентских выборах 2014 года] вернутся назад к партии. Только когда со всех экранов телевизора им врали... Я, когда десять раз посмотрю какой-то один сюжет российского телевидения, сам начинаю думать: слушай, а может там где-то есть зерно правды?" - сказал бывший премьер-министр.

Как отмечалось ранее, главный редактор НВ Виталий Сыч, взявший интервью у Арсения Яценюка, узнал в разговоре с приближенными Порошенко, что близкое окружение президента беспокоит возможное участие в выборах лидера Народного фронта или действующего главы правительства Владимира Гройсмана.

Слушайте полную версию интервью с Арсением Яценюком на Радио НВ сегодня в 20:00

Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер политической партии Народный фронт. В разное время занимал, в частности, должности министра экономики, министра иностранных дел, исполняющего обязанности главы Национального банка и председателя Верховной Рады.