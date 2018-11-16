Яценюк рассказал, на что живет и чем занимается после отставки с поста премьер-министра

Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк рассказал, что после отставки с поста премьер-министра в 2016 году живет, в частности, на "проценты, дивиденды, роялти", а также за счет "сдачи имущества в аренду".

Об этом политик рассказал Радио НВ в первом за долгое время большом интервью.

"Посмотрите, пожалуйста, на мою декларацию. В декларации все доходы: от сдачи имущества в аренду, проценты, дивиденды, роялти... В этом году я заплатил за прошлый год восемь миллионов гривен налогов в государственный бюджет", - рассказал Яценюк.

Экс-премьер добавил, что он был сооснователем фирмы юридических услуг [Яценюк был президентом фирмы Юрек-ЛТД с 1992 по 1997 год, - Ред.], а завершил свою бизнес-карьеру, находясь в должности заместителя главы правления Акционерного почтово-пенсионного банка Аваль [ныне Райффайзен Банк Аваль].

По словам Яценюка, после своего премьерства он "отходил от невероятно сложных двух лет работы" и "исполнял функцию чрезвычайного и полномочного посла", встречаясь с политиками Запада.

Напомним, ранее экс-премьер рассказал о том, что билборды с его изображением и лозунгом "Українська мова, кіно, пісня" являются отчетом о проделанной работе и ответом на то, что сделали депутаты-сопартийцы, "которые не разбежались" после его отставки.

Говоря о своем возможном участии в выборах президента Украины 2019 года, Яценюк отметил, что соответствующее решение будет принято на съезде партии Народный фронт, запланированном на январь следующего года.

Слушайте полную версию интервью с Арсением Яценюком на Радио НВ сегодня в 20:00

Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер политической партии Народный фронт. В разное время занимал, в частности, должности министра экономики, министра иностранных дел, исполняющего обязанности главы Национального банка и председателя Верховной Рады.