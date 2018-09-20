Янтарное дело: суд назвал действия НАБУ в отношении Розенблата незаконными

Окружной административный суд города Киева постановил, что процессуальные действия НАБУ в отношении нардепа Борислава Розенблата в рамках "янтарного дела" были незаконными.

Об этом сообщает пресс-служба окружного суда.

Судом было установлено, что НАБУ безосновательно совершалось уголовное преследование Розенблата за пределами соответствующего уголовного производства и без соблюдения законодательных требований, то есть, без получения согласия Рады на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

"Суд удовлетворил иск Борислава Розенблата, признав противоправными действия ответчика и обязав его соблюдать требования действующего законодательства, соблюдения гарантий депутатской неприкосновенности при соответствующем уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Рассмотрение дела длилось почти год.

Нардеп Розенблат вместе с коллегой Максимом Поляковым стали фигурантами громкого "янтарного дела", когда агент НАБУ сняла на видео коррупционную деятельность парламентариев, которые за взятки обещали помочь с принятием необходимых законов для облегчения добычи янтаря иностранными компаниями.

По данным следствия Национального антикоррупционного бюро, доверенные лица нардепов получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. Для беспрепятственного принятия решений в пользу иностранной компании. Нардепы отвергли причастность к коррупционной схеме.

11 апреля 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов и признал потерпевшим нардепа Розенблата в уголовном производстве о провокации в отношении него взятки сотрудниками Бюро.