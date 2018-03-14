Если выполнять требования закона, то кандидатов в Антикоррупционный суд будет трудно найти, – Касько

Требования к кандидатам в судьи Антикоррупционного суда в проекте Закона, мягко говоря, завышены. Если выполнять эти требования, то потенциальных кандидатов наверняка можно будет сосчитать на пальцах одной руки

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии » на телеканале ZIK заявил заместитель Генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах Виталий Касько.

«Требования к кандидатам в судьи Антикоррупционного суда мягко говоря завышены. На самом деле, если выполнять эти требования, то кандидатов наверняка можно будет сосчитать на пальцах одной руки, и то закрыв один глаз на недостаточное их соответствие законодательным требованиям. Согласно законопроекту, кандидатом может быть лицо, достигшее 35-летнего возраста и имеющее значительный опыт профессиональной деятельности за рубежом – в международных организациях или международных судебных учреждениях, которые занимаются противодействием коррупции», – рассказал господин Касько.

По словам юриста, если такое лицо работало на соответствующую международную организацию в Украине, то оно уже не сможет баллотироваться.

«Кроме того, лицо дополнительно должно иметь достаточные знания и опыт как в борьбе с коррупцией, так и глубокие знания и практические навыки применения практики Европейского суда по правам человека. В принципе найти человека, который профессионально занимается вопросом противодействия коррупции и досконально знает практику ЕСПЧ одновременно, довольно трудно. Кроме того, такой человек должен иметь дополнительно не менее 5 лет судебного стажа или не менее 7 лет профессиональной деятельности адвоката или научной работы (при наличии ученой степени)», – добавил гость программы.

Однако, по словам председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, активисты насчитали с десяток потенциальных кандидатов, но в Антикоррупционный суд нужно набрать 50 судей.

Как отметил Виталий Касько требования относительно кандидатов на должность судей являются не единственной проблемой. На самом деле в законопроекте достаточно много других спорных моментов.

«В частности еще один спорный момент касается роли международных экспертов в процессе избрания судей. Основной спор заключается в том, что власть хочет оставить за собой последнее слово в назначении судей, тогда как Венецианская комиссия и МВФ намекают, что было бы неплохо, если бы решающую роль в назначении играли профессиональные международные эксперты. Зато в законопроекте выводы так называемого Общественного совета международных экспертов имеют, по сути, совещательный характер, поскольку Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет иметь возможность большинством в 11 членов проигнорировать такие выводы. К тому же, члены Совета международных экспертов будут назначаться ВККС. Поэтому здесь может повториться ситуация, которая имела место при выборе судей Верховного суда», – подытожил господин Касько.