"Я - настоящий патриот Украины": Мураев прокомментировал скандал вокруг своих слов о Сенцове

Мураев заявил, что не высказывал личного отношения к Сенцову

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев прокомментировал свои высказывания, где назвал украинского политзаключенного Олега Сенцова террористом.

"Если такие гнусные персонажи, как Пашинский, Геращенко, Гройсман и прочие говорят про мою "зраду", это означает, что я - настоящий патриот Украины. Можно считать наградой", – написал он в своем Facebook.

Мураев добавил, что его комментарий был лишь поводом, чтобы "высосать из телефонного комментария державну зраду".

"А всего лишь было сказано "время все расставит на свои места". В том числе, в деле Сенцова", - сказал нардеп.

В эфире NewsOne он добавил, что в его комментарии не было личного отношения к Сенцову, а во время эфира рассматривали общую политическую ситуацию о том, как действует власть.

Ранее Мураев назвал украинского политзаключенного Олега Сенцова террористом.

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский отреагировал на скандальное заявление Мураева. На пленарном заседании парламента он обратился к главе СБУ Василию Грицаку и генпрокурору Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное дело против нардепа.

Мураев назвал Сенцова террористом: видео

Из-за высказываний парламентария в Раде произошла драка между народными депутатами Юрием Березой от Народного фронта и Александром Долженковым от Оппозиционного блока.

Позже Генеральная прокуратура начала уголовное производство против Мураева.

Это не первое скандальное заявление Мураева. В конце прошлого года он спровоцировал скандал в прямом эфире, назвав Революцию Достоинства "госпереворотом".

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Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 26-й день.