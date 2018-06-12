12 июня 2018, вторник

Я лично убедился, что к боевым действиям на востоке Украины привела интервенция РФ - Волкер

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Волкер отметил, что США по-прежнему ждут
Фото: пресс-центр штаба АТО

Волкер отметил, что США по-прежнему ждут "серьезного ответа" от РФ

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер заявил, что лично удостоверился в том, что военные действия на востоке Украины стали следствием российской интервенции.

Об этом он написал у себя в Twitter по итогам дискуссии США и Дании относительно российской агрессии против Украины.

"Во время моей недавней поездки я увидел, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая спровоцировала изнурительный и разрушительный гуманитарный кризис; все, что было вызвано интервенцией России", - написал Волкер.

Он также отметил, что предложения РФ по миротворцам на Донбассе являются неприемлемыми.

Напомним, 26 января в Брюсселе прошла очередная встреча Волкера с помощником главы Кремля Владиславом Сурковым, который является куратором пророссийских террористов на Донбассе.

По ее итогам представитель Госдепа заявил, что Россия дала согласие на размещение миротворцев ООН по всему Донбассу, а не только на линии разграничения сторон.

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