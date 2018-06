Я лично убедился, что к боевым действиям на востоке Украины привела интервенция РФ - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер заявил, что лично удостоверился в том, что военные действия на востоке Украины стали следствием российской интервенции.

Об этом он написал у себя в Twitter по итогам дискуссии США и Дании относительно российской агрессии против Украины.

"Во время моей недавней поездки я увидел, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая спровоцировала изнурительный и разрушительный гуманитарный кризис; все, что было вызвано интервенцией России", - написал Волкер.

As I saw on my recent trip, there is a hot war in eastern Ukraine that has created a grinding, degrading humanitarian crisis all caused by Russia’s intervention. #Peace4Ukraine pic.twitter.com/OFoGLSBve7