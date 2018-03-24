Я думаю. Кличко рассказал о президентских амбициях

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Виталий Кличко: К сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте
пресс-служба Кличко

Виталий Кличко: К сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте

Мэр Киева Виталий Кличко в Берлине на панельной дискуссии Украина: в плену кризиса? заявил, что подумывает по поводу предстоящих президентских выборов.

Об этом сообщает Укринформ.

"Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", - сказал Кличко.

По его словам, у каждого есть политические амбиции, но "к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте".

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли баллотироваться на второй срок.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

По данным опроса Киевского международного института социологии, почти 39% украинцев не знают, кого избрать на пост президента.

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