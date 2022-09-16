Зеленский — о массовом захоронении в Изюме: Россия повсюду оставляет смерть 16 сентября, 00:05 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в обращении в четверг, 15 сентября, отреагировал на обнаружение в освобожденном Изюме Харьковской области массового захоронения.

Глава государства сообщил, что процессуальные действия уже начались, больше четкой информации будет в пятницу, 16 сентября. Он также рассказал, что в этот день в Изюм приедут украинские и международные журналисты, которые должны будут показать миру последствия российской оккупации.



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«Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм… Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого», — сказал Зеленский.

15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме нашли массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера. Уполномоченный предположил, что большинство похороненных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.

"…Я думаю, что это как раз насильственная смерть, и я думаю, что это от артобстрелов. Я не хочу называть это Бучей — здесь более, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Не хочу об этом даже думать, но я думаю, что там есть и погибшие дети", — сказал Котенко.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что в месте массового захоронения в Изюме обнаружили около 440 могил. Все тела эксгумируют и отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

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