Известный украинский политтехнолог дал политическую оценку Гриценко и Садовому
Политтехнолог Сергей Гайдай оценил лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и главу партии Самопомич Андрея Садового как политиков.
"Они очень похожи. Я не слышу [от них] цельного [политического] видения, мне даже нечего критиковать. У обоих реально очень схожая вещь - "я хороший, поэтому голосуй за меня; я честный, поэтому голосуй за меня", - сказал он в интервью Радио НВ.
Напомним, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко был выдвинут в президенты 11 января на Форуме демократических сил в Киеве.
Мэра Львова и главу Самопомочи Андрея Садового его политическая сила выдвинула в президенты 3 января.
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