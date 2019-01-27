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Известный украинский политтехнолог дал политическую оценку Гриценко и Садовому

27 января, 12:10
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Анатолій Гриценко, Андрій Садовий via Facebook / Коллаж НВ

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый

Политтехнолог Сергей Гайдай оценил лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и главу партии Самопомич Андрея Садового как политиков.

"Они очень похожи. Я не слышу [от них] цельного [политического] видения, мне даже нечего критиковать. У обоих реально очень схожая вещь - "я хороший, поэтому голосуй за меня; я честный, поэтому голосуй за меня", - сказал он в интервью Радио НВ.

Напомним, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко был выдвинут в президенты 11 января на Форуме демократических сил в Киеве.

Мэра Львова и главу Самопомочи Андрея Садового его политическая сила выдвинула в президенты 3 января.

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Теги:   Радио НВ Сергей Гайдай Анатолий Гриценко Андрей Садовый

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