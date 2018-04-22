Известные украинцы рассказали, как они оценивают деятельность Гройсмана на посту премьера

Журнал Новое Время расспросил соотечественников, как они оценивают деятельность главы правительства, со дня назначения которого как раз исполнилось два года.

Владимир Тихий, кинорежиссер

Мне нравится. По сути, он воздержался от присущего предыдущим премьерам искушения строить на этом посту свою политическую карьеру. Хотя я все же не исключаю этого.

Вместе с тем я не могу сказать, что все, что делает премьер, - хорошо. Потому что, как ни крути, квалификации ему все же не хватает. Более того, он заложник многих обстоятельств, которые фактически не дают ему выбора. Вспомните хотя бы скандальную историю по закупке угля Роттердам+. Это 100% его ответственность. И это большой минус его премьерства.

С другой стороны, то, что он так упорно держится за медреформу и, несмотря на грандиозное давление, не сдает ее, говорит о нем только с положительной стороны. Но ведь страна нуждается не только в реформе здравоохранения. Нужно бороться и за другие сферы развития государства.

Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, глава партии Народный фронт

Правительство Владимира Гройсмана справляется. Мое правительство было в первую очередь антикризисным, потом социальным. Его правительство в первую очередь социальное, а уже затем - антикризисное.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса

Мне кажется, он намного более эффективен, чем Арсений Петрович [Яценюк]. И, неожиданно для меня, Гройсману с таким нестабильным [парламентским] большинством удалось провести достаточно серьезные реформы: особенно медицинскую и пенсионную.

Что касается других реформ, то он достаточно далеко продвинулся по земельной. Но, к сожалению, пока ее реализовать не удалось.

Так что в целом оцениваю премьерство Гройсмана достаточно позитивно.

Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков

Вы мне скажите, разве правительство заинтересовано, чтобы украинцы могли нормально передвигаться по своей территории? И чтобы такие инфраструктурные объекты, как дороги и транспорт, были качественными и доступными?

Просто диву даешься: Гройсман отвечает за ценовую политику в стране, а у нас цены растут именно на инфраструктурные вещи. В первую очередь это касается цен на электроэнергию, газ, коммунальные услуги и транспорт. А ведь именно это угнетает украинское общество. Ладно бы вместе с этим у нас развивалась и росла экономика, тогда бы рост цен был бы понятен. Но когда с экономикой беда, создаются условия, при которых зарабатывать здесь невозможно, миллионы людей вынуждены уезжать из страны на заработки, а цены на жизнь поднимают, - это преступление.

Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины

Я вижу, что премьер Гройсман устраивает президента Порошенко. По-моему, это и есть главная характеристика работы премьер-министра за два года. Правительству удобно работать с Гройсманом: нет той напряженности, которая была при Яценюке, который имел свои взгляды на то, как надо делать. Хоть и негласно, но это приводило к недоразумениям между правительством и президентом. Сейчас, насколько я понимаю, таких трений меньше.

Мне трудно судить о социально-экономических показателях, хотя, на первый взгляд, они неплохие. Учитывая ситуацию с войной на востоке и другие наследственные проблемы, правительство вполне удовлетворительно справляется со своими задачами.

Фактически реформы были начаты во времена правительства Яценюка, Гройсман же их продолжает. Точно так же, как и увеличение экономического роста, которое началось еще в те годы, а сейчас на небольших уровнях продолжается. Желательно, конечно, больше, но нужно понимать обстоятельства.

Так что если оценивать по пятибалльной шкале, то работу Гройсмана и его правительства я бы оценил на четверку с минусом.

Анатолий Амелин, соучредитель, директор экономических программ аналитического центра Украинский институт будущего

Для меня главным маркером талантов главного государственного управленца остается серьезное отставание темпов роста украинской экономики [ВВП] от мировой: 2,5% и 3,7% соответственно. При этом 5% в год у развивающихся стран.

У нас так и не появилась стратегия экономического развития, приток иностранных инвестиций снижается, трудовая миграция растет.

И мы рискуем отстать от мира навсегда.

Олег Тистол, художник

Он нормальный и вполне естественный премьер этого этапа. Конечно, на фоне недавних довоенных премьеров, он выглядит намного выгоднее. Вполне оптимальный вариант чиновника на переходный период. Худо-бедно хоть в каком-то виде экономику удержали - уже неплохо.

Считаю, что восхищаться или возмущаться Гройсманом - одинаково глупо. Любой чиновник не должен вызывать у нас каких-то ярких эмоций - ни ненависти, ни любви. Чем больше мы за них переживаем, тем больше они нами пользуются. Их любить должна семья, а ненавидеть - Путин.

Людмила Горделадзе, директор киевского кинотеатра Жовтень

Владимир Гройсман занял пост премьер-министра исключительно благодаря воле президента Порошенко. Ведь он не был ни лидером правящей партии, ни лидером парламентского большинства, как это должно быть в условиях парламентской республики. И поскольку его не избирал народ, то и народу он как глава правительства неинтересен. Он - функция, а не выдающийся политик.

Какой с него спрос? Да никакой. Вся ответственность на президенте. А затягивание с отчетом правительства - это доказательство страха перед народом за провал экономической политики. Хотят тихо уйти.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина

Мне нравится, что он не очень вмешивается в экономику. И это, я думаю, самая большая его положительная черта.

Единственное [вмешательства], которое все же было, - это повышение минимальной зарплаты. Это, конечно, был не очень удачный ход. Хотя для бюджета, а особенно что касается сборов в Пенсионный фонд, это оказалось положительным.

В отличие от предыдущих премьеров, у Гройсмана нет каких-то глобальных и радикальных планов спасения экономики. Мол, давайте, например, кукурузу сажать или еще что. И это очень выгодно отличает его от предшественников.

Как по мне, он достаточно адекватен. И это в нашей ситуации самое главное.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года