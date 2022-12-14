Открытое письмо к Зеленскому. Известные украинцы просят убрать имя Пушкина из названия Харьковского драмтеатра 14 декабря, 13:26 РФ использует имя Пушкина для своей пропаганды (Фото:mykharkov.info)

К президенту Владимиру Зеленскому обратились с открытым письмом по поводу переименования Харьковского академического российского драмтеатра имени Пушкина.

По словам активистов, несмотря на агрессию РФ против Украины, городские власти на самых разных уровнях блокируют решение убрать из его названия имени российского поэта и упоминания страны агрессора.



Видео дня

«Позиция депутатского корпуса, по крайней мере большей его части, противоречит политике, проводимой государством в условиях войны. Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил десять наиболее распространенных российских имен, которые рекомендуются к переименованию в топонимике и других названиях в первую очередь. Есть в этом списке и Александр Пушкин», — говорится в обращении.

Также отмечается, что на переименовании театра настаивает и его коллектив, поскольку, никакого отношения к Харькову Пушкин не имеет, никогда в нем не был и отзывался об украинском городе «крайне пренебрежительно».

Читайте также: Улицу Пушкинскую в центре Харькова предложили переименовать в честь Григория Сковороды

«Нельзя недооценивать роль культуры в вопросах национальной безопасности, поэтому мы должны защищать свое культурное пространство, лишаясь навязанных нам имперских смыслов. Имя Пушкина и его творчество сегодня используются российской пропагандой как идеологическое обоснование войны против Украины, оккупации и попытки аннексии украинских территорий. Бордами с портретом Пушкина и его цитатой о „русском городе Херсоне“ оккупанты завешали улицы этого украинского города во время оккупации», — подчеркнули активисты.

Под письмом уже подписался целый ряд известных представителей украинской культуры, в частности:

Сергей Жадан, писатель, общественный деятель

Ольга Турутя-Прасолова, режиссер Харьковского академического русского драматического театра имени А.С. Пушкина

Яна Партола, театровед, декан театрального факультета ХНУМ имени И.П. Котляревского, кандидат искусствоведения

Игорь Ладенко, творческий руководитель « Театра 19», преподаватель кафедры мастерства актера и режиссуры ХНУМ имени И.П. Котляревского

Степан Пасечник, заслуженный деятель искусств Украины, главный режиссер Харьковского академического драматического театра им. Т.Г.Шевченко

Вахтанг Кебуладзе, философ, переводчик, публицист

Галина Куц, доктор политических наук, профессор, депутат Харьковского областного совета

Мария Тахтаулова, историк, начальник Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти

Татьяна Пилипчук, директор Харьковского литературного музея

Иванна Скиба-Якубова, управляющий партнер PR-агентства « Bagels & Letters», волонтер БФ «Харьков с тобой»

Антон Бондарев, исследователь истории Харькова

Всеволод Кожемяко, командир добровольческого батальона « Хартия»

Елена Либо, старшая преподавательница кафедры театроведения ХНУМ имени И.П. Котляревского, эксперт УКФ

Александр Савчук, издатель, кандидат философских наук, сотрудник ХНУ имени В. Н. Каразина

Люба Морозова, музыковед, музыкальный критик, член Шевченковского комитета.

Марина Куценко, научная сотрудница Харьковского литературного музея

Владимир Ермоленко, философ, эссеист, переводчик

Татьяна Огаркова, литературовед, доктор философии

Лидия Калашникова, заведующая отделом Харьковского литературного музея.

Харьковский академический российский драмтеатр имени Пушкина был создан советскими властями после уничтожения студии Березиль Леся Курбаса в 1933 году.