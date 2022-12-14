Открытое письмо к Зеленскому. Известные украинцы просят убрать имя Пушкина из названия Харьковского драмтеатра

14 декабря, 13:26
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РФ использует имя Пушкина для своей пропаганды (Фото:mykharkov.info)

РФ использует имя Пушкина для своей пропаганды (Фото:mykharkov.info)

К президенту Владимиру Зеленскому обратились с открытым письмом по поводу переименования Харьковского академического российского драмтеатра имени Пушкина.

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По словам активистов, несмотря на агрессию РФ против Украины, городские власти на самых разных уровнях блокируют решение убрать из его названия имени российского поэта и упоминания страны агрессора.

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«Позиция депутатского корпуса, по крайней мере большей его части, противоречит политике, проводимой государством в условиях войны. Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил десять наиболее распространенных российских имен, которые рекомендуются к переименованию в топонимике и других названиях в первую очередь. Есть в этом списке и Александр Пушкин», — говорится в обращении.

Также отмечается, что на переименовании театра настаивает и его коллектив, поскольку, никакого отношения к Харькову Пушкин не имеет, никогда в нем не был и отзывался об украинском городе «крайне пренебрежительно».

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«Нельзя недооценивать роль культуры в вопросах национальной безопасности, поэтому мы должны защищать свое культурное пространство, лишаясь навязанных нам имперских смыслов. Имя Пушкина и его творчество сегодня используются российской пропагандой как идеологическое обоснование войны против Украины, оккупации и попытки аннексии украинских территорий. Бордами с портретом Пушкина и его цитатой о „русском городе Херсоне“ оккупанты завешали улицы этого украинского города во время оккупации», — подчеркнули активисты.

Под письмом уже подписался целый ряд известных представителей украинской культуры, в частности:

  • Сергей Жадан, писатель, общественный деятель
  • Ольга Турутя-Прасолова, режиссер Харьковского академического русского драматического театра имени А.С. Пушкина
  • Яна Партола, театровед, декан театрального факультета ХНУМ имени И.П. Котляревского, кандидат искусствоведения
  • Игорь Ладенко, творческий руководитель «Театра 19», преподаватель кафедры мастерства актера и режиссуры ХНУМ имени И.П. Котляревского
  • Степан Пасечник, заслуженный деятель искусств Украины, главный режиссер Харьковского академического драматического театра им. Т.Г.Шевченко
  • Вахтанг Кебуладзе, философ, переводчик, публицист
  • Галина Куц, доктор политических наук, профессор, депутат Харьковского областного совета
  • Мария Тахтаулова, историк, начальник Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти
  • Татьяна Пилипчук, директор Харьковского литературного музея
  • Иванна Скиба-Якубова, управляющий партнер PR-агентства «Bagels & Letters», волонтер БФ «Харьков с тобой»
  • Антон Бондарев, исследователь истории Харькова
  • Всеволод Кожемяко, командир добровольческого батальона «Хартия»
  • Елена Либо, старшая преподавательница кафедры театроведения ХНУМ имени И.П. Котляревского, эксперт УКФ
  • Александр Савчук, издатель, кандидат философских наук, сотрудник ХНУ имени В. Н. Каразина
  • Люба Морозова, музыковед, музыкальный критик, член Шевченковского комитета.
  • Марина Куценко, научная сотрудница Харьковского литературного музея
  • Владимир Ермоленко, философ, эссеист, переводчик
  • Татьяна Огаркова, литературовед, доктор философии
  • Лидия Калашникова, заведующая отделом Харьковского литературного музея.

Харьковский академический российский драмтеатр имени Пушкина был создан советскими властями после уничтожения студии Березиль Леся Курбаса в 1933 году.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Харьков Сергей Жадан Российская пропаганда Владимир Зеленский Пушкин Харьковский академический театр имени Пушкина Война России против Украины

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