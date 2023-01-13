Украина получит от Израиля технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронах — посол 13 января, 14:27 Евгений Корнийчук отметил, что это та помощь Израиля, о которой можно говорить публично (Фото:Israel in Ukraine/Facebook)

Правительство Израиля передаст Украине технологии, связанных с умным оповещением о ракетных атаках и дронах.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщил посол Евгений Корнийчук.

«Идет работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением касательно ракет и дронов. Эта технология официально передается израильской стороной. И думаю, что за определенное время мы получим ее полностью», — заявил он во время брифинга в Media Center Ukraine.

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По словам Корнийчука, это та помощь, о которой можно рассказать на официальном уровне.

При этом он отметил, что есть множество проектов, которые публично комментировать пока нельзя.

«Чтобы по иранским дронам была конкретика, думаю, нужно несколько недель. Поскольку правительство только приступило к работе, ему нужно принимать решение с учетом позиции США как основного стратегического партнера, и интересов общественности», — пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, комментируя внешнеполитический курс нового правительства страны, заявил, что разговоров об Украине будет меньше.

В то же время Корнийчук сейчас уверяет, что вопрос российской военной агрессии для Иерусалима «является одним из приоритетов».

«Министр заявил, что он будет содействовать большему предоставлению Украине помощи, не конкретизируя, какая именно помощь», — заверил посол.