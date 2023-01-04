Кулеба — о позиции нового правительства Израиля: Рано говорить, заявления главы МИД мы услышали 4 января, 15:57 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в среду, 4 января, прокомментировал позицию нового правительства Израиля в отношении полномасштабной войны в Украине.

«Посмотрим [на вопрос о том, может ли Израиль передать Украине системы ПВО]. Израиль — страна непростая. Опыт взаимодействия с господином Нетаньяху у Украины есть, заявления и действия нового министра иностранных дел Израиля мы услышали. Сейчас, если честно, рано говорить, какой именно будет позиция Израиля. Я себе примерно представляю это, но пусть все сначала это увидят», — сказал Кулеба.



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Ранее The Times of Israel сообщило, что в правительстве новоизбранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обозначили изменение политики в отношении Украины. По словам журналиста Walla News Барака Равида, в своем первом выступлении новый глава МИД Эли Коэн намекнул, что, в отличие от своего предшественника Яира Лапида, он не будет публично осуждать Россию. В то же время новый министр пообещал продолжать гуманитарную помощь.

Биньямин Нетаньяху принял присягу премьер-министра Израиля 29 декабря, в шестой раз возглавив правительство. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук говорил, что это может повлиять на позицию страны в отношении поставок оружия для ВСУ. В ходе своей предвыборной кампании Нетаньяху не исключал такой возможности.

