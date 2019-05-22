Изменения в закон о парламентских выборах будут готовы в течение ночи — депутат Вчера, 04:46 1695 Цей матеріал також доступний українською radiosvoboda.org Изменения в закон о выборах будут готовы к утру среды, 22 мая radiosvoboda.org

Изменения к действующему законопроекту Про выборы народных депутатов Украины, по которым состоятся досрочные выборы в Верховную Раду, будут готовы в течение ночи 22 мая.

Об этом сообщил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Владимир Арешонков.

«В течение ночи будут подготовлены изменения в действующий закон О выборах народных депутатов Украины в части отмены одномандатных округов, в которых избиратели могли выбрать конкретного человека, а не кота в мешке», — написал Арешонков на своей странице в Facebook.

По его словам, изменениями предлагается ввести пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение проходного барьера до 3%.

«Верховной Раде будет предложено за это проголосовать. Это будет презентован обществу как новая избирательная система», — отметил Арешонков.

Как обещал глава Администрации президента Украины Андрей Богдан, законопроект будет готов к семи утра среды, 22 мая.

Напомним, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.