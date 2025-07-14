Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе жестко раскритиковала решение президента Владимира Зеленского о смене правительства и назначении Юлии Свириденко премьер-министром.

«Мы имеем дело с плохо эрудированным нарциссом, которого власть развратила настолько, что уже не создается даже видимость законности», — заявила депутат в понедельник, 14 июля, в Facebook.

Реклама

По ее словам, никто в парламентско-президентской республике «даже для отвода глаз» не поинтересовался мнением парламента о смене правительства.

«Даже слуги узнают все из новостей», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что закон Украины о военном положении запрещает прекращать полномочия правительства во время действия правового режима военного положения.

«Можно, пусть уже и в турборежиме, внести изменения (а мы с другими коллегами подали такую инициативу), чтобы не нарушать закон?» — написала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, «никому не интересна» программа нового правительства, но и старое за столько лет «тоже не удосужилось ее показать».

14 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предложил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю должность министра обороны.

В этот день глава государства также предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Украинский лидер заявил, что ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

В свою очередь народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля назначат министром обороны, а главу Минобороны Рустема Умерова отправят послом в США.

Как сообщил Железняк, с должностей увольняют министра образования Оксена Лисового и министра социальной политики Оксану Жолнович. Министерство национального единства, которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов, ликвидируют, пишет нардеп.

Информированный источник в парламенте сообщил NV, что кадровые перестановки в правительстве произойдут уже на этой неделе и продлятся два дня.

По данным собеседника, назначить новых министров народные депутаты должны на следующий день, то есть 17 июля.

Один из представителей команды президента заверил NV, что судьба руководителей трех министерств уже решена, однако по другим еще есть вопросы.

«Он [Шмыгаль] хозяйственный. А в Министерстве обороны надо наводить порядки», — пояснил этот представитель окружения Владимира Зеленского. И добавил, что Умеров якобы нечасто бывал в министерстве.