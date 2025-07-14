Свириденко озвучила ключевые задачи, которые Зеленский ставит обновленному Кабмину

Единственная претендентка на должность премьер-министра и действующий министр экономики Юлия Свириденко озвучила приоритеты, которые президент Владимир Зеленский ставит перед обновленным Кабинетом Министров.

Об этом она сообщила в понедельник, 14 июля, в Facebook.

По словам Свириденко, среди главных задач правительства — укрепление экономического потенциала страны, расширение программ поддержки граждан, а также масштабирование производства украинского оружия.

Реклама

«Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублированию функций государственных институтов, защите предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Свириденко также подчеркнула, что основной задачей нового правительства должна стать поддержка Сил обороны Украины и обеспечение устойчивости государства.

Кроме того, она пообещала вскоре представить кандидатуры на ключевые правительственные должности.

Ранее Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Украинский лидер заявил, что ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

В свою очередь народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля назначат министром обороны, а главу Минобороны Рустема Умерова отправят послом в США.

Как сообщил Железняк, с должностей увольняют министра образования Оксена Лисового и министра социальной политики Оксану Жолнович. Министерство национального единства, которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов, ликвидируют, пишет нардеп.

Информированный источник в парламенте сообщил NV, что кадровые перестановки в правительстве произойдут уже на этой неделе и продлятся два дня.

По данным собеседника, назначить новых министров народные депутаты должны на следующий день, то есть 17 июля.