Изменения в декларации Порошенко: еще 35 млн грн за месяц

В Едином реестре деклараций появилось «сообщение о существенных изменениях» в размере 34,8 млн гривен в декларации президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает theБабель.

Такой доход за месяц в два раза превышает суммарный доход главы государства за прошлый год.

От продажи ценных бумаг и корпоративных прав Порошенко получил 28,8 млн грн и еще 6 млн грн - в качестве дивидендов инвестиционного фонда Prime Assets Capital. В общем, таких дивидендов президент с января получил на 84,7 млн грн.

Кроме того, с начала года Порошенко получил 11 млн грн от вкладов в Международном инвестиционном банке и 777 тыс. грн дохода от продажи недвижимости. Доход Порошенко за 2018 на данный момент составляет 125,3 млн грн. Это в 7,7 раз больше, чем за весь 2017 год.

Напомним, в 2017 году президент Украины Петр Порошенко получил зарплату в размере 336 000 грн. Вся сумма была перечислена на благотворительность на основании заявления.