Сооми Ли
Сколько нужно спать, чтобы оставаться здоровым и бодрым
Андрей Смирнов
Зеленский вернул Украине Саакашвили
Олег Шама
Крым, Кенгир и 300-летие «воссоединения»
Павел Казарин
Говорит и показывает Коломойский
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Избирательная кампания: Нардепы уже начали раздавать людям сахар и строить детские площадки — КИУ

Вчера, 12:16
Цей матеріал також доступний українською
Избирательная кампания: Нардепы уже начали раздавать людям сахар и строить детские площадки — КИУ - фото

informator. media

Бесплатный сахар раздавали в Северодонецке

По данным Комитета избирателей Украины, с началом избирательного процесса активизировалась раздача товаров избирателям с символикой политических партий или от имени народных депутатов.

На странице КИУ в Facebook сообщается, что как правило раздача товаров осуществлялась от имени благотворительных фондов, связанных с народными депутатами. Такая активность проводилась и ранее, однако с началом выборов она существенно активизировалась.

В частности, в городе Северодонецк Луганской области гражданам бесплатно раздавали сахар от имени народного депутата Шахова. Товары раздавали в пакетах с символикой партии Наш Край.

В Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени народного депутата Чекиты. Вместе с лекарствами избирателям раздавали письмо с изображением народного депутата.

Народный депутат Артем Витко поздравил школьников на Полтавщине с праздником последнего звонка и подарил школьные мячи.

В Житомире по инициативе народного депутата Борислава Розенблата открыли инклюзивную площадку. На нем размещена надпись: «Спортивная инклюзивная площадка установлена по инициативе народного депутата Борислава Розенблата».

КИУ сообщает, что такие действия не являются подкупом избирателей, ведь политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты.

Однако в Комитете отметили недоброчестность подобной деятельности и призвали потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любых формах.

Теги:   Парламентские выборы КИУ

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 15:41

img
Наставник Милана объявил об отставке
Политика

Вчера, 12:16

img
Избирательная кампания: Нардепы уже начали раздавать людям сахар и строить детские площадки — КИУ
Футбол

Вчера, 20:45

img
Когда и где смотреть финал Лиги Европы Челси — Арсенал

ТОП 3

Политика

27 мая, 19:47

img
В 400 метрах от врага: Зеленский впервые побывал на передовой
27735
Политика

27 мая, 17:54

img
Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады
21458
Политика

Вчера, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
12716