Избирательная кампания: Нардепы уже начали раздавать людям сахар и строить детские площадки — КИУ Вчера, 12:16 Цей матеріал також доступний українською informator. media Бесплатный сахар раздавали в Северодонецке informator. media

По данным Комитета избирателей Украины, с началом избирательного процесса активизировалась раздача товаров избирателям с символикой политических партий или от имени народных депутатов.

На странице КИУ в Facebook сообщается, что как правило раздача товаров осуществлялась от имени благотворительных фондов, связанных с народными депутатами. Такая активность проводилась и ранее, однако с началом выборов она существенно активизировалась.



В частности, в городе Северодонецк Луганской области гражданам бесплатно раздавали сахар от имени народного депутата Шахова. Товары раздавали в пакетах с символикой партии Наш Край.

В Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени народного депутата Чекиты. Вместе с лекарствами избирателям раздавали письмо с изображением народного депутата.

Народный депутат Артем Витко поздравил школьников на Полтавщине с праздником последнего звонка и подарил школьные мячи.

В Житомире по инициативе народного депутата Борислава Розенблата открыли инклюзивную площадку. На нем размещена надпись: «Спортивная инклюзивная площадка установлена по инициативе народного депутата Борислава Розенблата».

КИУ сообщает, что такие действия не являются подкупом избирателей, ведь политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты.

Однако в Комитете отметили недоброчестность подобной деятельности и призвали потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любых формах.