Избиение экс-мэра Конотопа: полиция рассматривает три версии происшествия 27 июня, 17:43 850 Цей матеріал також доступний українською Ольга Сердюк / Facebook Чиновник попал в реанимацию Ольга Сердюк / Facebook

Заместитель начальника полиции в Сумской области Олег Григоров заявил, что версии о мотивах нападения на экс-мэра города Конотоп не ограничиваются его политической деятельностью.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Основа версия — это общественная деятельность потерпевшего. Конечно, мы будем рассматривать версию хулиганских побуждений и версию (нападения — ред.) на почве личных неприязненных отношений. Это версии глобальные, возможно, в ходе работы будут появляться еще рабочие версии, это основные три направления без конкретизации любых лиц», — сказал Григоров.

Начальник областной полиции Николай Лушпиенко добавил, что на Семенихина напали, когда он возвращался домой ночью.

«Семенихин поставил автомобиль, и в районе гаражей от неизвестного или неизвестных, сколько их там было, пока не установлено, получил удар по голове, потерял сознание. Пока все, общения с потерпевшим нет», — сказал Лушпиенко.

Пока провести допрос Семенихина не могут из-за запрета врачей.

Напомним, что в Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.