Избиение экс-мэра Конотопа: полиция рассматривает три версии происшествия
Заместитель начальника полиции в Сумской области Олег Григоров заявил, что версии о мотивах нападения на экс-мэра города Конотоп не ограничиваются его политической деятельностью.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Основа версия — это общественная деятельность потерпевшего. Конечно, мы будем рассматривать версию хулиганских побуждений и версию (нападения — ред.) на почве личных неприязненных отношений. Это версии глобальные, возможно, в ходе работы будут появляться еще рабочие версии, это основные три направления без конкретизации любых лиц», — сказал Григоров.
Начальник областной полиции Николай Лушпиенко добавил, что на Семенихина напали, когда он возвращался домой ночью.
«Семенихин поставил автомобиль, и в районе гаражей от неизвестного или неизвестных, сколько их там было, пока не установлено, получил удар по голове, потерял сознание. Пока все, общения с потерпевшим нет», — сказал Лушпиенко.
Пока провести допрос Семенихина не могут из-за запрета врачей.
Напомним, что в Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.