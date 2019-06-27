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Избиение экс-мэра Конотопа: полиция рассматривает три версии происшествия

27 июня, 17:43
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Ольга Сердюк / Facebook

Чиновник попал в реанимацию

Заместитель начальника полиции в Сумской области Олег Григоров заявил, что версии о мотивах нападения на экс-мэра города Конотоп не ограничиваются его политической деятельностью.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Основа версия — это общественная деятельность потерпевшего. Конечно, мы будем рассматривать версию хулиганских побуждений и версию (нападения — ред.) на почве личных неприязненных отношений. Это версии глобальные, возможно, в ходе работы будут появляться еще рабочие версии, это основные три направления без конкретизации любых лиц», — сказал Григоров.

Начальник областной полиции Николай Лушпиенко добавил, что на Семенихина напали, когда он возвращался домой ночью.

«Семенихин поставил автомобиль, и в районе гаражей от неизвестного или неизвестных, сколько их там было, пока не установлено, получил удар по голове, потерял сознание. Пока все, общения с потерпевшим нет», — сказал Лушпиенко.

Пока провести допрос Семенихина не могут из-за запрета врачей.

Напомним, что в Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.

Теги:   Полиция Сумская область Избиение Конотоп

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