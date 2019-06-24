Из-за поддержки Филарета. ПЦУ исключила из епископата двух российских клириков Сегодня, 16:55 429 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info Синод ПЦУ в Софии Киевской pomisna.info

В понедельник, 24 июня, Синод ПЦУ исключил из состава епископата двух епископов, епархии которых находились на территори России. Оба епископа поддержали действия Филарета по восстановлению «Киевского патриархата».

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, из епископата исключен митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и епископ Валуйский Петр.

«За активное участие в действиях, направленных на противостояние в церковной среде, сознательное противление соборным решением … преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и Преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключить 24 июня 2019 года из состава епископата Православной Церкви Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, что митрополит Иоасаф и епископ Петр были едва ли не единственными иерархами ПЦУ, которые открыто поддержали «собор» Филарета по восстановлению распущенной УПЦ КП.

Также решением Синода за поддержку действий Филарета были запрещены в священнослужении архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

Оба могут письменно в течение одного месяца обратиться в Синод для дальнейшего рассмотрения их дел.

В ответ на восстановление Филаретом «Киевского патриархата», синод ПЦУ запретил ему управлять Киевской епархией, однако оставил почетного патриарха в составе церкви.

20 июня «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Архиепископ Евстратий (Зоря), комментируя «собор» по восстановлению УПЦ КП заявил, что Филарет уже не относится к церкви.

Архиепископ Зоря добавил, что собрание во Владимирском соборе никак не влияет на существование или будущее Православной церкви Украины.