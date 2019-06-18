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Из-за критики Зеленского: глава Института нацпамяти Вятрович заявил, что его хотят уволить

Вчера, 21:50
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Из-за критики Зеленского: глава Института нацпамяти Вятрович заявил, что его хотят уволить - фото

Олег Федонюк via Facebook

Владимир Вятрович

Глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что вероятность того, что он останется на посту очень низкая.

Об этом сообщает Громадське.

«Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать», — сказал он.

По его мнению, это связано с его критической позицией в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

«Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики», — сказал Вятрович.

Теги:   Владимир Зеленский Владимир Вятрович

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