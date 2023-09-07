«Эти разговоры начнутся осенью». Как коррупция в Украине начнет влиять на помощь Запада и как это исправить — Павел Климкин

7 сентября, 20:16
NV Премиум
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Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен, 6 сентября 2023 года (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен, 6 сентября 2023 года (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Автор: Власта Лазур

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, рассказал в эфире Radio NV, как уже этой осенью среди ряда западных государств начнутся разговоры о коррупции в Украине и потребности пересмотреть объемы помощи Киеву.

 — Накануне Верховная Рада вернула обязательное декларирование. Это означает, что чиновники, чиновники, депутаты, министры, все-все, кто работает на государство, должны будут снова заполнять декларации. Но есть один нюанс: эти декларации будут скрыты от общества.

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Скажите, имеет ли это значение? Ведь западные союзники и МВФ требовали от Украины возвращения деклараций. С другой стороны, они же не требовали от Украины открытия деклараций для общества. Как возвращение деклараций с таким нюансом воспримут на Западе?

— Это же тема не внешняя, не внутренняя, это тема для нас. И каждый определяет сам свое место в этой борьбе, но честность — это требование для всех. Это требование к доверию, к тому, что мы ощущаем себя обществом, как мы себя и ощущаем. Это не только проблема для наших западных друзей, это в первую очередь общественный запрос, чтобы понимать, кто есть кто. Кто является тем, кто уходит из страны, а кто является тем, кто уходит для себя. Конечно, есть соображения безопасности, есть собственность на оккупированных территориях, есть родственники.

Теги:   Россия Павел Климкин Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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