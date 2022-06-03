«Одна из серьезных угроз». Украину ожидает вторая волна эмиграции — социолог Паниотто 3 июня, 13:43 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Лисичанск, Луганская область. 2 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За время войны из Украины уехали около 3,5 млн человек, сообщил в эфире Радио НВ гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Однако, добавляет социолог, впереди — вторая волна миграции.

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«Приблизительно 3,5 млн [украинцев] сейчас находятся за границей. <...> Нас ожидает еще одна волна миграции после окончания войны. Сейчас разделены семьи. Те семьи, которые там укоренятся, будут пытаться своих отцов забрать. У нас будет волна мужчин, присоединяющихся к семьям, то есть количество [эмигрантов] увеличится, а не уменьшится. Это одна из серьезных угроз для Украины», — рассказал Паниотто.

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Масштабы следующей волны миграции пока оценить сложно, продолжил социолог, но некоторые эксперты считают, что покинуть Украину могут до 5 млн человек.

«Сейчас этого никто не может сказать. Эти люди, которые уехали, тоже этого не могут сказать. Все же ключевым является окончание войны — сколько она будет продолжаться и куда можно будет вернуться», — объяснил он.

По данным ООН, с 24 февраля границу на выезд из Украины пересекли 6,8 млн граждан Украины, а въехали обратно 2,2 млн украинцев. Впрочем, там объясняют, что трактовать эти цифры следует осторожно, поскольку они фиксируют именно количество пересечений границы и из-за сохранения рисков в Украине могут отражать также часть маятниковых поездок людей, которые еще не решаются окончательно вернуться.

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