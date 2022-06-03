«Одна из серьезных угроз». Украину ожидает вторая волна эмиграции — социолог Паниотто

3 июня, 13:43
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
Лисичанск, Луганская область. 2 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Лисичанск, Луганская область. 2 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За время войны из Украины уехали около 3,5 млн человек, сообщил в эфире Радио НВ гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Однако, добавляет социолог, впереди — вторая волна миграции.

Война России против Украины — главные события 3 июня

«Приблизительно 3,5 млн [украинцев] сейчас находятся за границей. <...> Нас ожидает еще одна волна миграции после окончания войны. Сейчас разделены семьи. Те семьи, которые там укоренятся, будут пытаться своих отцов забрать. У нас будет волна мужчин, присоединяющихся к семьям, то есть количество [эмигрантов] увеличится, а не уменьшится. Это одна из серьезных угроз для Украины», — рассказал Паниотто.

Видео дня
Читайте также:
С начала войны страны Евросоюза приняли 5,3 млн беженцев из Украины, 2,3 млн вернулись домой

Масштабы следующей волны миграции пока оценить сложно, продолжил социолог, но некоторые эксперты считают, что покинуть Украину могут до 5 млн человек.

«Сейчас этого никто не может сказать. Эти люди, которые уехали, тоже этого не могут сказать. Все же ключевым является окончание войны — сколько она будет продолжаться и куда можно будет вернуться», — объяснил он.

Читайте также:

С начала российского вторжения в Украину вернулись более миллиона соотечественников, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны (Фото:DR) Беженцы с приставкой «экс». Три истории украинок, вернувшихся домой из зарубежной эвакуации

По данным ООН, с 24 февраля границу на выезд из Украины пересекли 6,8 млн граждан Украины, а въехали обратно 2,2 млн украинцев. Впрочем, там объясняют, что трактовать эти цифры следует осторожно, поскольку они фиксируют именно количество пересечений границы и из-за сохранения рисков в Украине могут отражать также часть маятниковых поездок людей, которые еще не решаются окончательно вернуться.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Эммиграция Беженцы Переселенцы Мигранты Семья Социология Радио НВ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X