После реакции Варшавы. Из Twitter Верховной Рады убрали пост о Бандере 3 января, 12:17 В Польше недовольны героизацией Степана Бандеры (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Из Twitter Верховной Рады убрали пост о Степане Бандере, который был опубликован 1 января по случаю 114-й годовщине со дня его рождения.

Как заявил замглавы польского МИД Аркадиуш Муларчик, это произошло после разговора премьер-министра Матеуша Моравецкого с его украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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По его словам, в Украине должны понять, что помощь поляков на фоне российской агрессии имеет гораздо большее значение для ее суверенитета и независимости.

«Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо чествование Степана Бандеры… Я убежден, что придет время, когда этот вопрос будет прояснен в отношениях между нашими странами», — сказал Муларчик в эфире Польского радио.

Причиной недовольства Варшавы героизацией руководителя ОУН является Волынская трагедия, ответственность за которую поляки возлагают исключительно на украинских националистов.

В то же время, согласно оценкам историков, речь идет о двусторонних этнических чистках в 1943 году, которые совершались как Украинской повстанческой армией, так и Армией Крайовой с участием польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан.

В Варшаве настаивают, что во время нацистской оккупации украинские националисты убили около 100 тысяч поляков, а украинцев погибло намного меньше.