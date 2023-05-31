«НАБУ хакают изнутри». Из Бюро уходят очень крутые детективы. В чем опасность — интервью с Николовым из проекта Наші гроші

31 мая, 21:14
NV Премиум
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Из НАБУ увольняются крутые детективы — редактор проекта Наши деньги Юрий Николов (Фото:НАБУ / Facebook)

Из НАБУ увольняются крутые детективы — редактор проекта Наши деньги Юрий Николов (Фото:НАБУ / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов заметил, что из Национального антикоррупционного бюро уходят профессиональные детективы, которые работали с начала создания института.

Это происходит после назначения на должность нового руководителя — Сергея Кривоноса.

Связаны ли эти события и могут ли НАБУ «хакнуть» изнутри и кто, Николов рассказал в интервью Radio NV.

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— Вы утверждаете, что есть определенные тревожные тенденции в НАБУ после назначения главой Антикоррупционного бюро Семена Кривоноса. Несколько детективов уволились. Могли бы вы подробнее об этом рассказать?

— Сейчас фактически мы уже видим реализацию тех процессов, которые еще начинались даже до назначения Кривоноса. То есть ситуация нагнеталась больше чем даже год.

Сейчас что происходит? За эти два месяца, пока появилось новое руководство, появляются новые кадры, уходят, так сказать, ветераны, звезды, которые проводили одни из самых громких производств за всю историю НАБУ.

Теги:   Интервью NV Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Антикоррупционеры Детектив Радио NV Офис президента Украины Олег Татаров

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