Из Лиги Смеха и Квартала 95: Зеленский назвал своих региональных представителей Сегодня, 11:31 520 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский/Facebook Команда Зеленского показала своих представителей в областях Владимир Зеленский/Facebook

Команда шоумена Владимира Зеленского показала тех, кто представляет Зе! Команду в разных регионах Украины.

Представителем Зе! Команды в Волынской области стал глава студенческой Лиги смеха в области Валерий Стернийчук, в Донецкой - Владимир Воронов, в Закарпатской – сотрудник ComedyOrg event Игорь Кривошеев, в Киевской - Ольга Коваль, в Луганской - генеральный директор Квартал-Концерт Максим Ткаченко, во Львовской – сын местного депутата от ВО Свобода Ростислав Тистык, в Житомирской - Евгений Яремчук, в Сумской – помощник мэра Сум Михаил Ананченко, в Харьковской - Павел Сушко, в Черкасской - Владимир Зозуля, Черновицкой - предприниматель Виталий Другановский, Черниговской - Павел Халимон.

Напомним, в новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Зеленский решил создавать свою предвыборную программу совместно с потенциальными избирателями. На эту тему записал видеообращение, где предложил каждому желающему написать в комментариях топ-5 главных проблем Украины.

Читайте также: Разбор предвыборной программы Зеленского



