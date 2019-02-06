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Из Лиги Смеха и Квартала 95: Зеленский назвал своих региональных представителей

Сегодня, 11:31
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Владимир Зеленский/Facebook

Команда Зеленского показала своих представителей в областях

Команда шоумена Владимира Зеленского показала тех, кто представляет Зе! Команду в разных регионах Украины.

Представителем Зе! Команды в Волынской области стал глава студенческой Лиги смеха в области Валерий Стернийчук, в Донецкой - Владимир Воронов, в Закарпатской – сотрудник ComedyOrg event Игорь Кривошеев, в Киевской - Ольга Коваль, в Луганской - генеральный директор Квартал-Концерт Максим Ткаченко, во Львовской – сын местного депутата от ВО Свобода Ростислав Тистык, в Житомирской - Евгений Яремчук, в Сумской – помощник мэра Сум Михаил Ананченко, в Харьковской - Павел Сушко, в Черкасской - Владимир Зозуля, Черновицкой - предприниматель Виталий Другановский, Черниговской - Павел Халимон.

Напомним, в новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Зеленский решил создавать свою предвыборную программу совместно с потенциальными избирателями. На эту тему записал видеообращение, где предложил каждому желающему написать в комментариях топ-5 главных проблем Украины.


Теги:   Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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