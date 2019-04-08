Из Facebook исчезла страница клиники, в которой Зеленский сдавал анализы
Из Facebook исчезла страница клиники Eurolab, в которой сдавал анализы кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский.
"Возможно ссылка, по которой вы перешли, устарела или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите", - сообщает Facebook при попытке захода на страницу клиники.
На момент прекращения работы у страницы клиники был рейтинг 1,5, и 43 тыс. лайков
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.
Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.
В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.
Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.
Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.