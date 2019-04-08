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Из Facebook исчезла страница клиники, в которой Зеленский сдавал анализы

Сегодня, 20:34
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Из Facebook исчезла страница клиники, в которой Зеленский сдавал анализы - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Из Facebook исчезла страница клиники Eurolab, в которой сдавал анализы кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский.

"Возможно ссылка, по которой вы перешли, устарела или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите", - сообщает Facebook при попытке захода на страницу клиники.

На момент прекращения работы у страницы клиники был рейтинг 1,5, и 43 тыс. лайков

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.

Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

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