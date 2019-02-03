Из авторитетов в фавориты. Что связывает днепровского бизнесмена Петровского с властью – расследование НВ Сегодня, 14:21 363 Цей матеріал також доступний українською Международный благотворительный фонд Солидарность Петровский (второй слева) в ходе визита Петра Порошенко и главы ПЦУ в Днепровскую епархию Международный благотворительный фонд Солидарность

Корреспондент журнала Новое Время Кристина Бердинских в своем расследовании об Александре Петровском - самом закрытом бизнесмене Днепра – рассказывает о том, как он стал одной из наиболее влиятельных и приближенных ко власти фигур Днепропетровской области.

В 2010 году нынешний генпрокурор Юрий Луценко назвал Петровского "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик". Однако в последние годы Петровский активно работает над созданием нового имиджа - благотворителя. Помощь армии и церкви принесли ему признание со стороны властей, хотя и не помогли выйти из тени собственного прошлого, пишет Бердинских.



В 2017‑м на Пятом канале, принадлежащем президенту Петру Порошенко, вышел фильм, представляющий публике необычную версию спасения Днепра от российской агрессии. Ранее СМИ отдавали лавры спасителя опальному ныне Коломойскому, который в тот момент был губернатором области.

Главными спикерами в фильме стали друзья и партнеры Петровского. На камеру они вспомнили, как собрались в днепровском ресторане Икра Эмиля Арутюняна - тоже друга и партнера, и решали, как защищать Днепр.

"Кто‑то называет это кланами, кто‑то называет этих людей местными олигархами, которые имеют в том числе и силовые структуры. Эти люди и эти структуры выступили в защиту Украины", - такими словами описал в фильме события 2014 года внефракционный депутат Андрей Денисенко, избранный от одного из днепропетровских округов.

Друг Петровского Валерий Кондратьев рассказал НВ, что благодаря Петровскому в городе удалось сохранить военный госпиталь, который находился в залоге у российского банка.

"У нас же здесь легенда, что Днепр отстоял Коломойский: его "правые" и "левые" руки. А тут эту легенду ломают через колено, да еще и на президентском канале", - сказал по поводу фильма Артем Романюков, глава правления общественной организации Громадський контроль.

После выхода документального фильма, по наблюдениям активиста, публичная деятельность Петровского стала нарастать.

Приятный сюрприз со стороны президентского канала не выглядит, по мнению днепровских экспертов, случайностью: Петровский имеет крепкие связи с представителями пропрезидентской политсилы.

Сын Андрея Павелко, депутата от БПП и главы национальной Федерации футбола женат на дочери днепровского предпринимателя.

Самого Петровского на большинстве региональных публичных мероприятий неизменно сопровождают местные члены партии БПП-Солидарность - глава облсовета Глеб Прыгунов и вице-мэр Александр Шикуленко.

Мэр Днепра Борис Филатов в письменном ответе на запрос НВ пояснил, что назначение Шикуленко произошло в результате коалиционных договоренностей по вхождению БПП в мэрское большинство. "Работает хорошо, с обязанностями справляется", - описал своего заместителя Филатов, добавив, что тот отвечает за спорт и гуманитарные вопросы.

В городе есть еще один близкий к Петровскому политик - Александр Турчин, внефракционный депутат горсовета. Вместе с бизнесменом он восстановил здание исторической синагоги Леви-Ицхака Шнеерсона, где теперь расположен пансион для мальчиков.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года.