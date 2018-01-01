Ивано-Франковский облсовет рекомендовал запретить использование фильмов и музыки из РФ Сегодня, 12:46 13 Цей матеріал також доступний українською Цель решения - защита украинского информпространства от гибридных воздействий РФ Фото: Star Мedia (сериал По законам военного времени)

В Ивано-Франковской области хотят запретить публичное использование российских фильмов и музыки в связи с их использованием страной-агрессором в качестве пропаганды.

Соответствующий проект решения приняли депутаты областного совета, передает местный портал kurs.if.ua.

Согласно документу, мораторий на российский культпродукт должен действовать на Прикарпатье до прекращения Россией агрессии против Украины и возвращения оккупированных ею территорий.

При этом отмечается, что решение депутатов носит рекомендательных характер.

Принятый ими документ предусматривает, в частности, создание межведомственной рабочей группы с участием общественности, правоохранительных органов и работников РГА с целью разъяснения необходимости таких мер гражданам.

Целью решения депутаты назвали защиту украинского информпространства от гибридных воздействий Кремля и преодоления "последствий длительной языковой русификации".

"Мы как депутаты областного совета должны засвидетельствовать свою позицию. Просить людей воздерживаться от культивирования, проталкивания русскоязычного продукта агрессора", - пояснил автор проекта Игорь Дебенко.