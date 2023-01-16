Освобождение Мелитополя уничтожит логистику оккупантов. Мэр города объяснил почему 16 января, 14:13 Иван Федоров отметил, что Мелитополь является важным транспортным узлом (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Деоккупация временно подконтрольного РФ Мелитополя Запорожской области полностью уничтожит логистические возможности российских войск на этом направлении.

Об этом в понедельник, 16 января, заявил мэр города Иван Федоров.

По словам городского главы, без возвращения Мелитополя освобождение юга Украины практически невозможно, поскольку он является одним из важнейших транспортных узлов.

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«У нашего города выгодное географическое расположение, которое соединяет большинство регионов Украины. Пересечение автодорог международного значения М-18 Харьков — Ялта и М-14 Одесса — Новоазовск. Узловая железнодорожная станция. Военный аэродром», — рассказал Федоров.

Он отметил, что именно этим и воспользовались российские захватчики, превратив Мелитополь с первых же дней полномасштабного вторжения в свой «логистический центр».

«В городе аккумулируют и поставляют на фронт тяжелое вооружение, военную технику и личный состав армии РФ. В частности, через Мелитополь перевозят комплексы С-300, из которых обстреливают Запорожскую область и другие города в радиусе 80 км. Освобождение Мелитополя разрушит систему логистики оккупантов на четырех направлениях — Херсонском, Запорожском, Донецком и Крымском», — пояснил мэр.