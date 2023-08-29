Баканов открыл ФЛП и может сдавать жилье в аренду — расследование hromadske 29 августа, 20:31 Иван Баканов (Фото:ssu.gov.ua)

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в апреле открыл ФЛП и теперь может сдавать в аренду и эксплуатацию собственную или арендованную недвижимость.

Об этом говорится в расследование hromadske Контора: тайны Ивана Баканова.

В расследовании отмечается, что Баканов может заниматься научной и технической деятельностью, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, рекламой, исследованием общественного мнения, бухгалтерским учетом и аудитом.



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Также экс-глава СБУ может предоставлять правовые услуги. Для этого Баканов ранее получил адвокатское удостоверение.

По информации журналистов, после увольнения с должности 18 июля 2022 года Баканов продолжает жить в своем доме в пригороде Киева, а в свободное время играет в футбол в футбольном комплексе Динамо.

Авторы расследования пытались получить комментарий Баканова, но тот не ответил.

NV со ссылкой на источник сообщало, что бывший глава СБУ Иван Баканов фигурирует в уголовных производствах ГБР по оккупации части территорий страны.

Друга детства Владимира Зеленского и его партнера из студии Квартал-95 обвиняют в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, в частности подозреваемого в госизмене экс-начальника одного из управлений спецслужбы Олега Кулинича.

Владимир Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей 17 июля 2022 года.

Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

19 июля Рада уволила Баканова с должности главы СБУ.

В указе об увольнении Баканова указано, что его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ — то есть за «невыполнение (ненадлежащее выполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступления таких последствий».

20 июля стало известно, что Баканов получил удостоверение адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.