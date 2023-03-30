Почему дело Баканова засекречено — отвечает представитель президента в Раде 30 марта, 16:54 Федор Вениславский подчеркнул, что не может сообщать никаких подробностей засекреченного дела экс-главы СБУ Ивана Баканова (на фото) (Фото:ssu.gov.ua)

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью Radio NV ответил на вопрос, почему дело бывшего главы СБУ и друга президента Владимира Зеленского Ивана Баканова засекречено.

В эфире Radio NV Вениславский отметил, что действующий глава СБУ Василий Малюк после своего назначения в начале февраля на закрытом заседании Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отвечал на вопросы по Баканову и дал «исчерпывающую информацию о результатах» (служебной проверки в отношении Ивана Баканова — ред.).

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«Но в связи с тем, что информация содержит государственную тайну или иную охраняемую законом тайну, мы ее распространять не можем. Я думаю, что пройдет некоторое время и об этом будет сообщено соответствующими органами, которые могут это делать», — добавил представитель президента в Раде.

Он также заявил, что, по словам Малюка, Баканов находится недалеко от Киева — в месте, где он проживает.

Вениславский утверждает, что с тех пор новой информации о Баканове не было.

На вопрос о том, почему дело в отношении Баканова — государственная тайна, представитель президента в Раде ответил:

«Служба безопасности Украины является тем органом, который принимает решение об отнесении того или иного вида информации к информации с ограниченным доступом, для служебного пользования, к государственной тайне с разными режимами доступа — это и есть государственная тайна. Поэтому сейчас комментировать, почему эта информация отнесена к государственной тайне опять же некорректно. Решение такое есть, оно принято».

28 марта Вениславский заявил, что Баканов находится в Украине.

NV со ссылкой на источник сообщал, что бывший шеф СБУ Иван Баканов фигурирует в уголовных производствах ГБР в отношении оккупации части территорий страны.

Друга детства Владимира Зеленского и его партнера из студии Квартал-95 обвиняют в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, в том числе подозреваемого в госизмене Олега Кулинича, экс-начальника одного из управлений спецслужбы.

Баканов был уволен в июле прошлого года с должности главы СБУ. Его преемником стал Василий Малюк.