В «списке желаний» Украины есть западные истребители — Резников

25 января, 22:28
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Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что «список желаний» Украины относительно поставок западного оружия включает истребители.

«В прошлом году я отправил Деду Морозу карточку со списком пожеланий, и истребители тоже были включены в этот список пожеланий», — сказал Резников в комментарии CNN.

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Министр добавил, что первоочередной задачей его правительства являются системы противовоздушной обороны, чтобы помешать России наносить воздушные и ракетные удары.

«Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше боевых машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА, и так далее, и тому подобное. У нас есть люди, но нам нужно оружие», — сообщил он.

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Он напомнил слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля: «Дайте нам инструменты, и мы закончим эту работу».

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки.

До этого министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Истребители Алексей Резников

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