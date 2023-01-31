Кулеба поручил всем украинским дипломатам работать над передачей Киеву истребителей и дальнобойных ракет

31 января, 15:39
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Дмитрий Кулеба (Фото:Facebook/UkraineMFA)

Дмитрий Кулеба (Фото:Facebook/UkraineMFA)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил всем украинским дипломатам сделать приоритетом своей работы достижение передачи Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.

«Общество в Украине и партнеры знают про типы оружия, которые нам нужны. В первую очередь речь идет об истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора», — сказал украинский министр во время брифинга.

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Кулеба подчеркнул, что Киев ведет активные переговоры для разблокирования передачи этих типов оружия Украине.

«Я приказал всем дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом. Уверен, что Вооруженные силы получат все необходимое оружие», — добавил министр.

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Он также призвал западных партнеров сделать все от них зависимое, чтобы передача необходимой техники для ВСУ произошла как можно быстрее.

Накануне спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Украине для обороны необходимо до 200 многоцелевых самолетов.

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Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО. О готовности предоставить ВСУ свои истребители F-16 также заявили Нидерланды.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ракеты Истребители Самолеты Дмитрий Кулеба

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