Данилов заверил, что Украина получит истребители F-16 30 марта, 13:41 Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина получит от союзников истребители F-16.



В эфире телемарафона он напомнил, что на момент начала полномасштабного вторжения украинские силы не имели большой доли западного оружия, которое имеют сейчас.

«Никто не верил, что у нас будут Patriot, Leopard и много другого оружия, которое на сегодня уже есть на территории нашей страны. Самолеты тоже обязательно будут в ближайшее время», — сказал секретарь СНБО.

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не станут передавать самолеты Украине.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода.

Инфографика: NV