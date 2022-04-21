Зеленский заявил, что Украина не получала истребители 21 апреля, 00:51 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не получала истребители от иностранных партнеров.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

В интервью BFM TV глава украинского государства сказал, что на сегодняшний день наша страна еще не получила истребители, но «у нас есть даты и гарантии»:



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«У нас есть даты и гарантии [в ответ на вопрос о поставках обещанного военного оборудования от партнеров], но опять же, мы сначала хотели бы получить то, что нам обещали, и тогда мы будем благодарны».

19 апреля в Пентагоне заявили, что другие страны поставили Украине «платформы и запчасти» для истребителей, что позволило украинским Воздушным Силам поднять в воздух больше самолетов. Некоторые СМИ интерпретировали это как то, что Украина получила самолеты.



В Командовании Воздушных Сил позже уточнили, что Украина получила только запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта своего авиапарка. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что «самолетный парк Воздушных Сил ВСУ несколько увеличился».

Ранее президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.



С начала полномасштабного вторжения в Украину благодаря действиям украинских защитников Россия потеряла 171 самолет, 150 вертолетов и 165 БПЛА. В то же время Воздушные Силы ВСУ подчеркивали, что у российских оккупантов есть доступ к более современным радарам и ракетным технологиям, они значительно превосходят украинские ВС по количеству и передовым технологиям.

Воздушные Силы неоднократно призывали западных партнеров передать Украине более современные истребители и средства ПВО.



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