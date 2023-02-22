Британия может первой разблокировать поставки истребителей Украине — Ермак 22 февраля, 19:56 Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Великобритания может стать первой страной, которая примет решение о передаче Украине истребителей. Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак в среду, 22 февраля.

«Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине. Есть еще вопросы, которые необходимо согласовать», — написал он в Telegram-канале.

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Как сообщает Суспільне, Ермак сделал заявление во время встречи с журналистами. По его словам, уже есть партнеры, которые готовы передать самолеты, «но не первыми».

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина постоянно работает над созданием коалиции самолетов и пока ни одна страна не сказала ни «да», ни «нет».

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

Президент Владимир Зеленский 8 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС 9 февраля Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».