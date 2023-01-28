Украина планирует получить от партнеров 24 современных истребителя — Игнат

28 января, 13:21
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Юрий Игнат (Фото:Воздушные силы)

Юрий Игнат (Фото:Воздушные силы)

Украина ожидает поступления 24 современных истребителей в рамках помощи от партнеров.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии El Pais.

По его словам, речь идет о двух батальонах воздушных суден — в каждом по 12 истребителей.

Игнат отметил, что приоритетом являются американские истребители F-16, но также рассматриваются и французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen.

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Инфографика: NV

Однако даже при решении сложных политических дискуссий по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. Как отметил представитель Воздушных сил, причина в том, что военным необходимо минимум полгода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.

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26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Военная помощь Истребители F-16 Война России против Украины Юрий Игнат

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