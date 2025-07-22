Radio NV получило текст законопроекта, который критикуют как попытку лишить НАБУ и САП независимости

22 июля планируется голосование за законопроект «12414 о НАБУ и САП (Фото: www.facebook.com/nabu.gov.ua)

Источники Radio NV получили текст законопроекта № 12414 о Национальном антикоррупционном бюро ( НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), за который планируют сегодня голосовать.

Законопроект предлагает внести дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Документ уже критикуют в Раде и Transparency International, утверждая, что он является попыткой лишить НАБУ и САП независимости.

Его планируют рассмотреть в Раде сегодня, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Как следует из подписи законопроекта, поправки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявляет, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В частности, правками к законопроекту Генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

«Это представляет прямую угрозу независимости НАБУ — одного из ключевых антикоррупционных органов, созданного при поддержке международных партнеров как института, защищенного от политического влияния. Призываем депутатов не поддерживать такие законодательные изменения и не отменять результаты реформ, которые мы все последовательно достигали с 2014 года», — говорится в сообщении.

Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады и народный депутат Анастасия Радина также призвала нардепов не голосовать за законопроект по расследованию дел о пропавших без вести после внесения туда поправок по САП

«Ожидаемо, вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП. В законопроект № 12414 (идет на второе чтение) только что добавили правки, которые делают САП декоративной институцией и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора», — написала Радина.

Она отметила, что в случае голосования, вся антикоррупционная инфраструктура Украины «будет фактически уничтожена».

«Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими. Иронично, что законопроект № 12414 был зарегистрирован 16 января 2025 года. Призываю коллег ни в коем случае не поддерживать эту инициативу», — написала Радина.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде сегодня хотят рассмотреть поправки к законопроекту № 12414, который предусматривает поправки в Уголовный кодекс. По словам нардепа Ярослава Железняка, такие поправки фактически подчинят НАБУ генпрокурору и позволят во время военного положения передавать подследственные Бюро дела другим правоохранительным органам.

Кроме того, руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП определяется генпрокурор, а не руководитель САП. Именно генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ.

Генпрокурор получит право истребовать любое производство НАБУ и передать его на изучение другому прокурору.

Также хотят убрать норму о запрете забирать у НАБУ производства.