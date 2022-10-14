Резников подтвердил передачу систем ПВО от Испании и намекнул, что это только начало 14 октября, 09:00 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Испания передает Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk.

У себя в Twitter он поблагодарил свою испанскую коллегу Маргариту Роблес за это решение.

Резников также отметил, что Hawk — лишь первые из таких систем, которые партнеры планируют предоставить Украине.

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«Это быстрая реакция по просьбе Украины на шестом Рамштайне. На пути — еще больше систем Hawk. Сейчас противовоздушная оборона — приоритет не только для Украины, но и для всей Европы», — написал он.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня стал вопрос усиления ПВО.

После заседания глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, в частности, говорил, что Украина запросила у партнеров Hawk или усовершенствованные Hawkeye. По его словам, это система средней дальности и средней высоты, она «старше, но довольно эффективна».

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.