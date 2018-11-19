19 ноября 2018, понедельник

Испания начала поддерживать Украину в Совете Европы после событий в Каталонии - Кулеба

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Парламентская ассамблея Совета Европы. Иллюстративное фото
Фото: coe.int

Парламентская ассамблея Совета Европы. Иллюстративное фото

Представители Испании в Совете Европы стали активнее выражать поддержку Украине после проведения референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"До событий с каталонским референдумом (я говорю конкретно о Совете Европы) мы видели не негативное, но сдержанное отношение наших испанских партнеров к проблематике, связанной с украинско-российскими отношениями. После событий в Каталонии, после того, как было обнаружено, что Россия причастна к разгону сигналов, информации, нарративов в пользу отделения Каталонии от Испании, мы зафиксировали вспышку интереса со стороны наших испанских партнеров к нашему опыту в противодействии российским информационным угрозам", - добавил дипломат.

По словам Кулебы, он чувствует улучшившееся отношение Испании к Украине на уровне дипломатических тонкостей, таких как возросший интерес со стороны испанской делегации в Совете Европы к мероприятиям, проводимым украинской стороной.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии

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