Испания начала поддерживать Украину в Совете Европы после событий в Каталонии - Кулеба

Представители Испании в Совете Европы стали активнее выражать поддержку Украине после проведения референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"До событий с каталонским референдумом (я говорю конкретно о Совете Европы) мы видели не негативное, но сдержанное отношение наших испанских партнеров к проблематике, связанной с украинско-российскими отношениями. После событий в Каталонии, после того, как было обнаружено, что Россия причастна к разгону сигналов, информации, нарративов в пользу отделения Каталонии от Испании, мы зафиксировали вспышку интереса со стороны наших испанских партнеров к нашему опыту в противодействии российским информационным угрозам", - добавил дипломат.

Читайте также: Кулеба рассказал о балансе проукраинских и пророссийских сил в ПАСЕ

По словам Кулебы, он чувствует улучшившееся отношение Испании к Украине на уровне дипломатических тонкостей, таких как возросший интерес со стороны испанской делегации в Совете Европы к мероприятиям, проводимым украинской стороной.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии.