Зеленский призвал ограничить поставки в Россию моделей ИИ, которые могут иметь военное применение

Президент Владимир Зеленский считает, что западные партнеры должны установить ограничения на поставки в Россию готовых моделей искусственного интеллекта , пригодных для военного применения.

Об этом он заявил в пятницу, 27 июня, на конференции Fair Play, сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, Украина должна работать над тем, чтобы новейшие технологии, в частности в области искусственного интеллекта, были включены в приоритеты экспортного контроля государствами-партнерами.

«Уже сейчас необходимо установить ограничения на поставки в Россию готовых моделей искусственного интеллекта, пригодных для военного применения», — заявил президент.

Он также предложил создать новую международную платформу по контролю за экспортом товаров двойного назначения,

«Это должно помочь нам не только в защите от России напрямую, но также опосредованно от ее сообщников — таких, как режимы в Пхеньяне и Тегеране», — добавил президент.

12 июня заместитель министра иностранных дел Литвы Габия Григайте-Даугирде заявила, что Россия использует медицинские исключения из санкций для экспорта товаров двойного назначения.

18 июня в Украине впервые зафиксировали использование шахеда со встроенной камерой, модулем ИИ с машинным зрением и системой прямого радиоуправления.

По словам экспертов, информация о разработке такого беспилотника была ранее, однако первое подтвержденное применение этого типа шахеда на территории Украины зафиксировали только недавно.

25 мая The Economist опубликовал материал, в котором говорится о том, что страна-агрессор Россия модифицировала шахеты уже в шестой раз.

Украинские инженеры, изучающие обломки шахедов, которыми Россия атакует Украину, рассказали изданию, что больше всего их сейчас беспокоит система управления российскими беспилотниками. По их словам, новейшие модели российских шахедов неуязвимы для украинских средств РЭБ, потому что больше не полагаются на GPS-навигатор, а управляются искусственным интеллектом и используют мобильные интернет-сети Украины.