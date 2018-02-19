Иск Украины против России в Гаагу: представитель Киева рассказала детали

Иск Украины в Арбитражный трибунал в Гааге о нарушении Россией международного морского права Украины содержится на 400 страницах и 500 приложениях.

О деталях и подготовке важного иска о доказательствах российской агрессии рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии 5 каналу. Она также назначена представителем Украины в Международном арбитражном суде в Гааге.

Иск основывается на показаниях и фотодоказательствах влияния строительства Россией Керченского моста на популяции рыб, на пропускную способность украинских портов Мариуполь и Бердянск

"Что касается рыболовства, влияние на экологию строительства Керченского моста, влияние этого моста на миграцию рыб, как оно касается популяции рыб, происходит в Азовском и Черном морях в связи со строительством этого моста, как это влияет на навигацию, или оно уменьшает наши возможности судоходства в такие порты, как Мариуполь и Бердянск, как это влияет вообще на ситуацию в Черном и Азовском море. То есть это действительно очень большой потенциал. И мне сегодня было не стыдно ставить свою подпись под этой работой ", - отметила Зеркаль.

По ее словам, фактически сами материалы иска в общей части содержатся более чем 400 страниц, 133 - это описательная часть, дальше идут карты, далее идут показания, после того файлы-приложения - это почти 500 приложений, которые прилагаются к этому меморандуму.

Однако также иск содержится и на электронных носителях.

"У нас уже есть электронные средства, потому что если бы мы должны были завозить, это бы продолжалось некоторое время и мы, наверное, не вложились бы в сроки... Поэтому даже сейчас еще идет процесс заливки всей этой информации на специальную ссылку постоянной арбитражной палаты в Гааге, где мы должны разместить весь меморандум вместе с приложениями. И именно сегодня мы должны были подать, был конкретный день... Именно сегодня истекает 9 месяцев, когда проходит время, когда мы должны были подать меморандум в постоянно действующую арбитражную палату в Гааге ", - добавила она.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 19 февраля подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву и защите интересов Украины в связи с нарушением РФ суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. В Министерстве иностранных дел объяснили, что с аннексией полуострова суверенные ресурсы Украины незаконно эксплуатирует Россия, лишив тем самым Украину возможности осуществлять свои права морского государства. Именно убытки и доказательства нарушения прав Украины распоряжаться собственной территорией Киев доказывает в Международном суде в Гааге.

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