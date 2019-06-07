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Иронизирует. Зеленский поблагодарил Раду за то, что она подтвердила правильность решения о ее роспуске

Сегодня, 21:07
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Иронизирует. Зеленский поблагодарил Раду за то, что она подтвердила правильность решения о ее роспуске - фото

Адміністрація Президента України via Facebook

Зеленский заявил, что депутаты продолжают «пробивать дно»

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором поблагодарил Верховную Раду VIII созыва за то, что она доказала правильность его решения о досрочных парламентских выборах.

Видео опубликовано на странице Администрации президента в Facebook.

«Нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо», — заявил Зеленский.

Объясняя свою благодарность, президент отметил, что после роспуска Рады у него были мысли о том, что, возможно, он зря принял это решение. Однако депутаты «оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», отметил Зеленский, добавив, что это все они оставили следующим поколениям.

«Спасибо! Спасибо, что своей „плодотворной работой“ доказываете всей стране — решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и кнопкодавить, доказывать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслужены», — заявил президент.

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Он добавил, что «уровень вашей поддержки был 4%» и поблагодарил депутатов за то, что они продолжают «пробивать дно».

«Люди все видят и все понимают. 21 июля они все это оценят. Обязательно. Так что сделаем их еще раз», — закончил свое выступление Зеленский предвыборным лозунгом.

Напомним, 6 июня Рада последовательно отказалась поддержать проекты постановлений президента Зеленского об увольнении главы Минобороны Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака, а также главы МИД Павла Климкина. 30 мая Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

4 июня народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии Верховной Рады инициативы президента Владимира Зеленского, среди которых законопроекты об импичменте.

22 мая Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов нардепов и относительно публичных закупок.

Теги:   Роспуск парламента Верховная Рада Владимир Зеленский

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