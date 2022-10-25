Девять из десяти ракет достигают цели. Шмыгаль рассказал об эффективности немецкой системы IRIS-T

25 октября, 16:12
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Немецкие системы ПВО IRIS-T (Фото:Diehl BGT Defence)

Немецкие системы ПВО IRIS-T (Фото:Diehl BGT Defence)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об эффективности немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Во время брифинга на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления и модернизации Украины во вторник, 25 октября, Шмыгаль отметил, что девять из десяти ракет немецкой системы достигают цели.

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"…Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, IRIS-T — лучшая система, которая сейчас есть у украинских солдат. Она защищает наши жизни, нашу инфраструктуру и работает прекрасно, даже идеально", — отметил он.

Инфографика: НВ

Также, по словам Шмыгаля, Германия является вторым после США донором по количеству грантовой помощи Украине.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. В командовании Воздушных сил говорили, что немецкая система уже работает «где-то на южном направлении».

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее. До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в следующем году.

https://www.youtube.com/embed/_ILu-T_ZJTQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Германия Украина-Германия Поддержка Украины Денис Шмыгаль Война России против Украины IRIS-T SLM

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