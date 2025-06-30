Министру иностранных дел Германии показали, как работает система ПВО IRIS-T в Украине

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с главой МИД Германии в Киеве, пишет Укринформ.

«Знаю, что у вас была возможность, не будем говорить где, но увидеть и услышать от специалистов, как работают ваши немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T. Мы очень гордимся, что у нас они есть», — заявил глава государства.

По его словам, поставки дополнительных систем ПВО из Германии являются темой украинско-немецких переговоров.

В частности, Зеленский отметил, что хотел бы обсудить с немецким министром увеличение поставок систем IRIS-T, которые он назвал одними из лучших.

Ранее разработчик ЗРК IRIS-T SLM Diehl Defence и поставщик радиолокационных станций к ним Hensoldt сообщили, что добавят к системам ПВО программное обеспечение с искусственным интеллектом, что позволит им перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Сейчас IRIS-T SLM не имеют такой возможности.

Инфографика: NV

12 июня президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии 12 июня заявил, что Украина договорилась с Германией о поставках систем ПВО Iris-T в течение ближайших трех лет.

28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал о подписании контракта с Германией на производство IRIS-T и ракет к ним.

Осенью 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что до 2026 года Украина получит всего 24 системы IRIS-T из Германии, 12 средней дальности и 12 малой.