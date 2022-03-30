Верещук: Требуем от Совбеза ООН немедленно ввести спецмиссию в захваченную РФ зону ЧАЭС
Ирина Верещук отметила, что ВС РФ хранят там старые снаряды, которые могут сдетонировать (Фото:mil.ru)
Украина призвала Совет безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации захваченной ВС РФ Чернобыльской зоны отчуждения и ввести туда свою специальную миссию.
С таким требованием для недопущения ядерной катастрофы в результате действий российских войск выступила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Она отметила, что ВС РФ разместили на территории зоны ЧАЭС боеприпасы времен Второй мировой войны, которые могут сдетонировать, как это накануне произошло на складе в Белгородской области.
По словам Верещук, этот случай «является примером типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности».
«Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны. Безответственные и непрофессиональные действия российских военных являются очень серьезной угрозой не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев», — подчеркнула вице-премьер.
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