Верещук: Требуем от Совбеза ООН немедленно ввести спецмиссию в захваченную РФ зону ЧАЭС 30 марта, 10:48 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук отметила, что ВС РФ хранят там старые снаряды, которые могут сдетонировать (Фото:mil.ru)

Украина призвала Совет безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации захваченной ВС РФ Чернобыльской зоны отчуждения и ввести туда свою специальную миссию.

С таким требованием для недопущения ядерной катастрофы в результате действий российских войск выступила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Видео дня

Война России против Украины — главные события 30 марта



Она отметила, что ВС РФ разместили на территории зоны ЧАЭС боеприпасы времен Второй мировой войны, которые могут сдетонировать, как это накануне произошло на складе в Белгородской области.

По словам Верещук, этот случай «является примером типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности».

«Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны. Безответственные и непрофессиональные действия российских военных являются очень серьезной угрозой не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев», — подчеркнула вице-премьер.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.