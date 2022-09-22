Верещук объяснила россиянам, как им спастись при мобилизации

22 сентября, 10:47
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Ирина Верещук подчеркнула, что пленным гарантируется безопасность и достойное содержание (Фото:Азов)

Ирина Верещук подчеркнула, что пленным гарантируется безопасность и достойное содержание (Фото:Азов)

На фоне объявления главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации в РФ украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук дала россиянам рекомендации, как спасти свои жизни.

Об этом она написала в четверг, 22 сентября, у себя в Telegram-канале.

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По словам Верещук, если мобилизованный гражданин РФ окажется на украинской территории, гарантировать его безопасность может только сдача в плен.

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«Вы можете просто сдаться в плен. Так вы сохраните самое ценное — свою жизнь — для себя, и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине. В плену вам гарантируется безопасность и достойные условия содержания. Со временем вас могут обменять на украинских пленных», — пояснила она.

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При этом вице-премьер подчеркнула, что в случае, если сдавшийся россиянин не захочет возвращаться в РФ, где за плен ему грозит 10 лет лишения свободы, то, согласно закону и Женевским конвенциям, Украина не будет передавать таких лиц против их воли.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Пленные Российские военные Ирина Верещук Война России против Украины

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