Верещук призвала переселенцев не планировать возвращение домой до весны 31 августа, 21:03 По ее словам, государство пытается сделать переселение украинцев максимально комфортным (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Жителям оккупированных и прифронтовых регионов Украины, где невозможно обеспечить отопительный сезон, советуют выезжать и не планировать возвращение домой по меньшей мере до весны.

С таким призывом к украинцам обратилась вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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«Не советую. Всячески призываю эвакуироваться до начала холодов из Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Кто может, давайте будем понемногу планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, будем говорить о возвращении», — сказала Верещук.

Она отметила, что часто люди боятся неизвестности, поэтому не покидают свои дома. По ее словам, государство пытается сделать переселение украинцев максимально комфортным.

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с невозможностью обеспечить отопительный сезон из-за агрессии РФ. Верещук также сообщала, что обязательную эвакуацию будут проводить в части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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