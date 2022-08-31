Верещук призвала переселенцев не планировать возвращение домой до весны

31 августа, 21:03
Поделиться:
По ее словам, государство пытается сделать переселение украинцев максимально комфортным (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По ее словам, государство пытается сделать переселение украинцев максимально комфортным (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Жителям оккупированных и прифронтовых регионов Украины, где невозможно обеспечить отопительный сезон, советуют выезжать и не планировать возвращение домой по меньшей мере до весны.

С таким призывом к украинцам обратилась вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Видео дня

«Не советую. Всячески призываю эвакуироваться до начала холодов из Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Кто может, давайте будем понемногу планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, будем говорить о возвращении», — сказала Верещук.

Читайте также:

Она отметила, что часто люди боятся неизвестности, поэтому не покидают свои дома. По ее словам, государство пытается сделать переселение украинцев максимально комфортным.

Читайте также:
Наталья Васюра
Наталья Васюра
Второй фронт. Как украинские беженцы могут помочь в борьбе за правду

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с невозможностью обеспечить отопительный сезон из-за агрессии РФ. Верещук также сообщала, что обязательную эвакуацию будут проводить в части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

https://www.youtube.com/embed/cpTDr-jksxc
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Отопительный сезон Херсонская область Ирина Верещук Оккупация

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X